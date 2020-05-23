Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, bahçesinde dans etti

FOX TV ekranlarından yayınlanan Mucize Doktor dizisinin çekimlerine salgın nedeniyle ara verildi. Bu süreci evinde geçiren dizisinin Açelya'sı Hayal Köseoğlu, en büyük tutkusu olan danslarına hız kesmeden devam etmeye başladı. Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.

"EVİN HER YERİNDE DANS EDİYORUM"

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak gündeme gelen Köseoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra kıvrak danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle karantinada olan oyuncu, evinin bahçesinde dans etti.

Üst üst dans ettiği anların videosunu paylaşan Köseoğlu, "Şu şarkıyı keşfettiğimden beri evin her yerinde durmadan dans ediyorum. Sokağa çıkma yasağında Dua Lipa bir şarkı daha patlatsa keşke! Hepimize mutluluk ve muhteşem enerjilerle dolu bir bayram diliyorum. Evde olsak bile bizim kadar eğlenmesini bilen bir millet tanımıyorum. Eğer sokağa çıkma yasağı süresince dans edip beni taglerseniz paylaşmak isterim ve çok mutlu olurum. Mutluluk paylaşınca güzel" dedi.