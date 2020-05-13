Karantinadaki son kafile de memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

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Karantinadaki son kafile de memleketlerine uğurlandı
6 saat önce
Irak'ın Basra şehrinden, Afyonkarahisar Bacım Sultan Öğrenci Yurduna getirilen ve 29 Nisan'dan itibaren karantinaya alınan 136 Türk vatandaşı bugün sabah memleketlerine uğurlandı.
Irak'ın Basra şehrinden, Afyonkarahisar Bacım Sultan Öğrenci Yurduna getirilen ve 29 Nisan'dan itibaren karantinaya alınan 136 Türk vatandaşı bugün sabah memleketlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan büyük tahliye operasyonu kapsamında 29 Nisan günü Irak'ın Basra şehrinden getirilen 136 Türk vatandaşı KYK Bacım Sultan Öğrenci Yurdundaki 14 günlük karantina sürecine alınmıştı. Bugün gözetimleri tamamlanan vatandaşlar AFAD koordinasyonunda 34 şehre ücretsiz olarak yolcu edildi. AFAD koordinatörlüğünde karantina sürecinde hiçbir sorun yaşanmadan geçirilen 14 günün sonunda kafilede bulunan 136 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Süreci sorunsuz bir şekilde tamamlayan vatandaşlar kendileri için hazırlanan otobüslerle 34 şehre ücretsiz olarak tahliye edildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:59 Kaynak: İHA
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