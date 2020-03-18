Karantinadaki tanıdıkları için yurtlara erzak getiriyorlar - Son Dakika
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Karantinadaki tanıdıkları için yurtlara erzak getiriyorlar

6 saat önce

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşların akrabaları, 14 günlük süreçte karantinadaki tanıdıklarının ihtiyaç duyacakları erzakları polise teslim ederek yakınlarına ulaştırdı.

Karantinadaki tanıdıkları için yurtlara erzak getiriyorlar, System.String[]

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşların akrabaları, 14 günlük süreçte karantinadaki tanıdıklarının ihtiyaç duyacakları erzakları polise teslim ederek yakınlarına ulaştırdı. Karantina yakını bulunan vatandaşlar destek için yurt önlerinde beklemeyi sürdürüyor.


Avrupa'nın 9 ayrı ülkesine uçuşların yasaklanmasının ardından çeşitli ülkelerden gelen bin 957 Türk vatandaşları dün itibariyle yurda döndü. İstanbul Havalimanı'ndan özel otobüslerle alınarak 14 gün karantinada kalmak üzere yurtlara yerleştirilen vatandaşların yakınları yurtlara koştu. Karantinaya alınan bin 205 Türk vatandaşının bulunduğu Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na gelen akrabalar, yakınları için getirdikleri erzak poşetlerini polise teslim etti.


Getirilen erzaklar polis gözetiminde içeri sokuldu


Yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri kimsenin yurda giriş yapmasına izin vermedi. İçeri kimsenin alınmadığı karantina yurduna vatandaşlar tarafından getirilen erzaklar polis gözetiminde karantinadaki kişilere ulaştırıldı. Karantinanın ilk sabahına uyanan vatandaşlar da camlardan yurdun önündeki yakınlarıyla telefonda konuşup onlara el salladı.


Dışarıyla tek bağlantı pencereler


İstanbul'da bulunan 3 karantina yurdunda tutulan bin 957 Türk vatandaşının dışarıyla olan tek bağlantısı ise yurdun pencereleri oldu. Odalardan dışarı çıkmaları yasak olan vatandaşlara yemek, su ve getirilen erzakların oda kapısı önünde verildiği öğrenildi. Odadan dışarı ya da içeri girişin olmadığı karantina sürecinde vatandaşların hava almak ve yakınlarını görmek için yapabilecekleri tek şey pencerelere çıkmak oldu. Yurdun önünde akrabalarını gören bazı vatandaşların onlara el salladığı görüldü. - İSTANBUL

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:34 Kaynak: İHA

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