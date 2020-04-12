Karantinadaki Tufanbeyli'ye mobil morg ve cenaze yıkama kabini - Son Dakika

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Karantinadaki Tufanbeyli'ye mobil morg ve cenaze yıkama kabini
6 saat önce
Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesine mobil morg ve cenaze yıkama kabini gönderdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesine mobil morg ve cenaze yıkama kabini gönderdi.
Büyükşehir Belediyesi, giriş ve çıkışların durdurulduğu Tufanbeyli ilçesinde, cenaze hizmetlerinin aksamaması için bir dizi önlem aldı. Belediyeye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığınca ilçeye 12 cenaze kapasiteli mobil morg ve cenaze yıkama kabini gönderildi.
Nüfusuna oranla Kovid-19 vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi üzerine İl Pandemi Kurulunca 4 Nisan'da karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesine 15 gün tüm giriş ve çıkışlar durdurulmuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:50 Kaynak: İHA
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