Karantinadaki Türk işçiden sağlıkçılara tulumlu mini konser - Son Dakika

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Karantinadaki Türk işçiden sağlıkçılara tulumlu mini konser
6 saat önce
Cezayir'den getirilen Türk işçilerden Yasin Özgen karantinanın 9. gününde tulum çalarak sağlıkçılara ve güvenlikçilere sürpriz bir konser verdi.
Cezayir'den getirilen Türk işçilerden Yasin Özgen karantinanın 9. gününde tulum çalarak sağlıkçılara ve güvenlikçilere sürpriz bir konser verdi.
Amasya KYK Sultan Bayezid Yurdunda Cezayir'den getirilerek, 14 gün karantinada gözlem altında tutulan vatandaşlardan Yasin Özgen karantinanın 9. gününde ateş ölçümü yapan sağlık personeli ve güvenlik görevlilerine tulum çalarak mini bir sürpriz konser verdi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:19 Kaynak: İHA
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