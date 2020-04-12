Karantinadaki Türk işçiden sağlıkçılara tulumlu mini konser - Son Dakika

Amasya KYK Sultan Bayezid Yurdunda Cezayir'den getirilerek, 14 gün karantinada gözlem altında tutulan vatandaşlardan Yasin Özgen karantinanın 9. gününde ateş ölçümü yapan sağlık personeli ve güvenlik görevlilerine tulum çalarak mini bir sürpriz konser verdi.

AMASYA - Cezayir 'den getirilen Türk İşçilerden Yasin Özgen karantinanın 9. Gününde tulum çalarak sağlıkçılara ve güvenlikçilere sürpriz bir konser verdi.

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