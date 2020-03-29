Karantinadaki umreciler memleketlerine gönderiliyor - Otobüslerin Gölbaşı'ndaki öğrenci yurduna... - Son Dakika

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Karantinadaki umreciler memleketlerine gönderiliyor - Otobüslerin Gölbaşı'ndaki öğrenci yurduna...
6 saat önce
Ankara'da karantinaya alınan umrecileri Gölbaşı'ndaki öğrenci yurdundan alarak memleketlerine götürecek otobüsler kampüse giriş yaptı.
Ankara'da karantinaya alınan umrecileri Gölbaşı'ndaki öğrenci yurdundan alarak memleketlerine götürecek otobüsler kampüse giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:35 Kaynak: AA
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