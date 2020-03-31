Karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor - Son Dakika

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Karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor
6 saat önce
Karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor Korona virüs salgını nedeniyle umreden döndükten sonra Kayseri'deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 244 umreciden yaklaşık 200'ü yurtlardan çıkışı başladı.
Karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor
KAYSERİ - Korona virüs salgını nedeniyle umreden döndükten sonra Kayseri'deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 244 umreciden yaklaşık 200'ü yurtlardan çıkışı başladı.
Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve dünyada etkili olan korona virüs salgını sonrasında alınan önlemler çerçevesinde umreden dönen 244 vatandaş 16 Mart tarihinde Hunat Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.
15 gün boyunca gözlem altında bulunan 244 umrecilerden bazılarının Covid-19 testleri pozitif çıkarken, alınan bilgilere göre testleri negatif çıkan yaklaşık 200 umreci yurttan tahliye ediliyor. Umreciler memleketlerine gönderiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
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