Karantinadaki umrecilerden sağlıkçılara alkışlı teşekkür - Son Dakika

Kayseri'de umreden döndükten sonra öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.



Dünyada ve Türkiye'de küresel salgın haline gelen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında umreden dönen 244 kişi, geçtiğimiz günlerde Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmıştı. Gözlem altındaki vatandaşlar, yurtta görevli personele ve sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla bir video çekti.



Tüm çalışan görevlilerin alkışlandığı videoda konuşan umreci Ahmet Saçlı, "Ayın 16'sında Konya'dan Kayseri'ye öğrenci yurduna getirildik. Şu anda çok memnunuz. Öncelikle devlet büyüklerimize, sayın valimize, belediye başkanımız ve şu andaki yurt yönetimine, AFAD'a ve emniyet güçlerine çok teşekkür ederiz. Her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz, hiçbir eksiğimiz yoktur. İnşallah vatandaşlarımızla beraber en kısa zamanda bu afeti atlatacağız. Burada okuyan kız evlatlarımızın vatanımıza ve milletimize faydalı insan olmasını Allah'tan diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ