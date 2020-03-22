Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı - Son Dakika

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Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı
6 saat önce
Koronavirüs nedeniyle yurtlarda karantinada kalan umrecilere Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi dağıtıldı.
Koronavirüs nedeniyle yurtlarda karantinada kalan umrecilere Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi dağıtıldı.
Binlerce insanın ölümüne neden olan ve tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, umre ziyaretinden dönen ve öğrenci yurtlarında karantinada bulunan umrecilere Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi dağıtıldı.
Hunat Kız Yurdu'nda kalan 244 umreci, görevliler tarafından dağıtılan kandil simitlerini alarak 'gönül selamı' verdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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