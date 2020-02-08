Karantinadaki üniversiteli Şeyma, doğum gününü tek başına kutladı - Son Dakika
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Karantinadaki üniversiteli Şeyma, doğum gününü tek başına kutladı

6 saat önce

ÇİN'den tahliye edilen 41 kişi arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma, Ankara'da gözlem altında tutulduğu hastanedeki odasında doğum gününü tek başına kutladı.

Karantinadaki üniversiteli Şeyma, doğum gününü tek başına kutladı, System.String[]

ÇİN'den tahliye edilen 41 kişi arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma, Ankara'da gözlem altında tutulduğu hastanedeki odasında doğum gününü tek başına kutladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız" mesajını paylaştı.

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 41 kişi, 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. 41 kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştirilen mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 20 kişi, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odalarda gözlem altına tutuluyor.

Vuhan'dan tahliye edilenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci yaş gününü hastanede gözlem altında tutulduğu odada tek başına kutladı. Üniversiteli Şeyma, özel kıyafetiyle hastaneye giren görevlinin getirdiği pastayı odada keserek doğum gününü kutladı.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görevlinin Şeyma'ya doğum günü pastasını getirdiği ana ilişkin fotoğrafı Twitter hesabında, "Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız" notuyla paylaştı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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