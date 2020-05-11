Karantinadaki vatandaş belediyeden hindi ve tavukları için yem istedi - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde karantina da olan Selami Çelebi isimli vatandaşın Belediyeden hindi ve tavukları için yem isteği Belediye zabıtası tarafından yerine getirildi.



Şehitler Mahallesinde oturan 37 yaşındaki Selami Çelebi, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan evinden dışarı çıkamadığı için Belediyeyi arayarak evinde beslediği hindi ve tavukları için 2 çuval yem getirmelerini talep etti.



Bunun üzerine harekete geçen Belediye Zabıta ekipleri hindi ve tavukların yemini zahireciden alarak Selami Çelebi'nin evine kadar getirip kendisine teslim etti.



Belediye Zabıtasına teşekkür Selami Çelebi, "Bu zor günlerimizde Kaymakamlığımız, Belediyemiz, polisimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız hepsi de bizlerin sağlığı için canla başla çalışıyorlar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Birlik ve beraberlik içinde bu günleri de en kısa zamanda atlatırız inşallah" dedi. - KÜTAHYA