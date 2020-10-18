Karantinadaki vatandaş önlemler eşliğinde sınava girdi - Son Dakika

Karantinadaki vatandaş önlemler eşliğinde sınava girdi

18.10.2020 12:11

Sınava girmesi gereken korona virüs temaslısı İbrahim Ağın, Esenyurt Belediyesinin hasta nakil ambulansı ile evinden alınarak sınav salonuna götürüldü, sınavın ardından da yine aynı ambulansla evine getirildi.

Sınava girmesi gereken korona virüs temaslısı İbrahim Ağın, Esenyurt Belediyesinin hasta nakil ambulansı ile evinden alınarak sınav salonuna götürüldü, sınavın ardından da yine aynı ambulansla evine getirildi. İbrahim Ağın, "Sadece Esenyurt Belediyesi bana olumlu dönüş yaptı. Onların sayesinde sınava girebildim" dedi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, iki gündür karantinada olan Covid temaslı vatandaşı sınav günü yalnız bırakmadı. Korona virüs şüphelisi 35 yaşındaki İbrahim Ağın'ı hasta nakil ambulansıyla Mehterçeşme Mahallesi'ndeki evinden alan ekipler, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı'na gireceği üniversiteye getirdi. Ağın, sınavın ardından yine aynı ambulansla evine bırakıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan ağabeyiyle temas kurduğunu ve 29 Ekim tarihine kadar karantinada olacağını söyleyen Ağın, Esenyurt Belediyesi sayesinde sınava girebildiğini belirterek, "Ben ziraat teknikeriyim. Ankara Üniversitesinin açmış olduğu bir sınava gelecektim. Maalesef sağlık sorunları yüzünden gelemedim. Ağabeyimin korona virüs testi pozitif çıktı, ben de temastan dolayı karantinadaydım. Testin pozitif çıktığından bir gün öncesinden haberim oldu. Belediyeyi aradım, ilgili birimlere ulaştım, onlar da gerekli tüm alt yapıyı oluşturdu. Onların sayesinde bugün sınava gelebildim" dedi.

"Sağ olsun benim belediyem bu konuda çok duyarlı"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ekibine bu hizmetten dolayı teşekkür eden Ağın, "Benim gibi mağdur olan bir sürü öğrenci var. Sağ olsun benim belediyem bu konuda çok duyarlı. Karantina sürecim 29 Ekim'de bitiyor. Önümüzdeki hafta tekrar sınavım var ama o konuda içim rahat çünkü belediyemin arkamda olduğunu biliyorum. Sıkıntı yaşadığım takdirde telefon açabileceğim bir belediyem var en azından" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyoruz"

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Acil Tıp Teknikeri Ulaş Taç, "Vatandaşımız İbrahim Ağın'ı sınavına götürmek için adresinden aldık. Hasta Nakil Merkezi'ne bir talepte bulundu. Merkezimiz bu duruma olumlu bir dönüş yaptı. Biz de vatandaşımızı Esenyurt'taki ev adresinden alıp sınav yerine getirdik. Ardından sınav bittikten sonra sınav yerinden alıp ev adresine bırakacağız. Esenyurt Belediyesi olarak Covid pozitif ve Covid temaslı vatandaşlarımıza da bu hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmemek için 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Karantinadaki vatandaş önlemler eşliğinde sınava girdi
Karantinadaki vatandaş önlemler eşliğinde sınava girdi
Karantinadaki vatandaş önlemler eşliğinde sınava girdi
Karantinadaki vatandaş önlemler eşliğinde sınava girdi

Koronavirüs, Esenyurt, Vatandaş, Ağın, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karantinadaki vatandaş önlemler eşliğinde sınava girdi - Son Dakika

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