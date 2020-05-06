Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi - Son Dakika

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi Kayseri'de Etiyopya'dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pastası ile sürpriz yapıldı.

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi KAYSERİ - Kayseri'de Etiyopya'dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pastası ile sürpriz yapıldı. Etiyopya'dan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurdu'nda karantinaya alınan işçilerin arasında yer alan Recai Aydınlı, 48 yaşına girdi. Yurt görevlileri tarafından doğum günü olan Aydınlı'ya sürpriz düzenlendi. Kaldığı odanın kapısını açınca pastayı gören Recai Aydınlı, mutlu oldu. Aydınlı, "Yetkililere teşekkür ediyorum. Bu güzel günde yanımda oldunuz" diyerek yanan mumları üfledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi