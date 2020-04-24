Karantinadaki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı pencerelerden okudu - Son Dakika

Karantinadaki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı pencerelerden okudu

MANİSA - Manisa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altına alınan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı pencerelerden okudu.

Ukrayna'dan getirtilip, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa'daki KYK Muradiye Yurdu'na yerleştirilen 298 vatandaş, düzenlenen organizasyonla yurdun penceresinden Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nı seslendirdiler. Kurum personeli, güvenlik görevlilerinin de hep bir ağızdan eşlik ettiği İstiklal Marşı esnasında dev bir Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar, pencerelerden "Yaşasın 23 Nisan", "Ne Mutlu Türk'üm Diyene", "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur" şeklinde sloganlar attı. Vatandaşlar ayrıca alkışla tempo tutarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.