Karantinadaki vatandaşlara bando takımından moral konseri - Son Dakika

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Karantinadaki vatandaşlara bando takımından moral konseri
6 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cezayir'den kente getirilerek yurtlarda karantina altına alınan vatandaşlara moral konseri verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cezayir'den kente getirilerek yurtlarda karantina altına alınan vatandaşlara moral konseri verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından geldikleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğünde karantina altına alınan 684 kişi için "Moral ve Motivasyon Etkinliği" düzenlendi.
Bu kapsamda bir haftadır karantinada tutulan vatandaşlar, yurdun bahçesinde bando ekibi tarafından verilen konser ile moral buldu.
Vatandaşlar, pencerelere çıkarak konsere eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:58 Kaynak: AA
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