Son Dakika › Genel › Karantinadaki vatandaşlara doğum günü sürprizi - Son Dakika
Karantinadaki vatandaşlara doğum günü sürprizi
7 saat önce
Karantinadaki vatandaşlara doğum günü sürprizi Kars'ta Malta ve İrlanda'dan getirilen 2 Türk vatandaşına doğum günü sürprizi yapıldı.
Karantinadaki vatandaşlara doğum günü sürprizi
KARS - Kars'ta Malta ve İrlanda'dan getirilen 2 Türk vatandaşına doğum günü sürprizi yapıldı.
Malta ve İrlanda'dan Kars'a getirilen 219 Türk vatandaşının KYK'ya bağlı İpek Yolu Yurdundaki karantinası sürüyor.
Karantinada bulunan ve Malta'dan gelen Veysel Deniz ile İrlanda'dan gelen Ahmet Kızıloluk'un odasına pasta ile giden Kars Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, pasta ikram ederek, doğum günlerini kutladı. Deniz ve Kızıloluk yaşadığı sürpriz ile duygulu anlar yaşarken, Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi