Karantinadaki vatandaşlara doğum günü sürprizi - Son Dakika

Karantinadaki vatandaşlara doğum günü sürprizi

KARS - Kars'ta Malta ve İrlanda'dan getirilen 2 Türk vatandaşına doğum günü sürprizi yapıldı.

Malta ve İrlanda'dan Kars'a getirilen 219 Türk vatandaşının KYK'ya bağlı İpek Yolu Yurdundaki karantinası sürüyor.

Karantinada bulunan ve Malta'dan gelen Veysel Deniz ile İrlanda'dan gelen Ahmet Kızıloluk'un odasına pasta ile giden Kars Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, pasta ikram ederek, doğum günlerini kutladı. Deniz ve Kızıloluk yaşadığı sürpriz ile duygulu anlar yaşarken, Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.