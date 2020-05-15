Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye 'Tokat sarması' oynadılar - Son Dakika

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Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye 'Tokat sarması' oynadılar
17 dakika önce
Kuveyt'ten korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilerek karantina altına alınan vatandaşlara, yurt görevlileri kente has oyun havası 'Tokat sarması' oynayarak moral verdi.
Kuveyt'ten korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilerek karantina altına alınan vatandaşlara, yurt görevlileri kente has oyun havası 'Tokat sarması' oynayarak moral verdi.
Kuveyt'ten 8 Mayıs 2020 tarihinde Tokat'a getirilen 280 Türk vatandaşından 244'ü KYK'ya bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurdunda misafir ediliyor. Tokat Belediyesi tarafından yurtlarda kalan vatandaşlara Ramazan akşamı mini bir konser programı düzenlendi. Canlı müziğe kaldıkları yurtların camlarında eşlik eden vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Ellerinde Türk Bayraklarını sallayan misafirlerin istek parçaları da yerine getirildi. Yurt görevlileri ise vatandaşlara moral olsun diye tulum ve maskelerle kente has olan 'Tokat sarması' oynadı. Alkış toplayan görevlilerin o anlarını vatandaşlar cep telefonları ile görüntülemeyi ihmal etmedi. Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, yurtlarda misafir edilen vatandaşlara moral etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Tokat Belediyesinin destekleri ile Ramazan akşamları Türk sanat müziği ve Türk halk müziği konseri veriliyor. Yurtlarda misafir edilen vatandaşlarımızda bunlardan hoşnut oluyorlar. Onları en güzel şekilde ağırlayarak ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz" dedi.
(Nurhan İçmez/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:55 Kaynak: İHA
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