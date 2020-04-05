Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür - Son Dakika
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Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür

6 saat önce

Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür Bakan Kasapoğlu'ndan karantina altındaki vatandaşlara kitap ve karanfil Yurt dışından gelerek Manisa'daki KYK yurtlarında 14 günlük karantina altına alınan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından kitap ve karanfil...

Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür

Bakan Kasapoğlu'ndan karantina altındaki vatandaşlara kitap ve karanfil

Yurt dışından gelerek Manisa'daki KYK yurtlarında 14 günlük karantina altına alınan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından kitap ve karanfil gönderildi

Karantinadaki vatandaşlar kendilerini en iyi şekilde ağırlayan devlete teşekkür etti

MANİSA - Yurt dışından gelen ve korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Manisa'daki KYK yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantina süreci başlayan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen kitaplar ve karanfiller dağıtıldı. Vatandaşlar alınan önlemlerin yerinde olduğunu belirterek, kendilerini 5 yıldızlı bir otel konforunda ağırladıkları için devlete teşekkür etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Yurdunda karantina altında bulunan ABD ve Etiyopya'dan gelen ilk iki kafiledeki 318 vatandaşa Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen kitaplar ve karanfiller hediye edildi.

Gördükleri yakın ilgi ve hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar yurtlarda bireysel sporları yapma ve televizyon seyretmenin yanında kitap da okuyabileceklerini belirterek adeta 5 yıldızlı bir otel konforunda ağırlandıklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar gördükleri yoğun ilgiden dolayı mahcup olduklarını belirtirken, memlekete dönmenin verdiği mutluluğu ve huzuru yaşadıklarını söyledi.

Karantina altındaki vatandaşlardan biri, "Ben bütün çevreme de söylüyorum ilk adı karantina olunca korkuyorlar. Kesinlikle Allah razı olsun. Biz burada gördüğümüz hizmeti belki bir otelde göremezdik" dedi.

Manisa'ya ABD'den gelen ilk kafilede yer alan vatandaşlardan biri, "Ben çok memnunum bence her şey dört dörtlük olması gerektiği gibi. Ülke olarak vatandaşımıza çok güzel sahip çıkıyoruz. Ben Florida'dan geliyorum Amerika'da hiç böyle bir sistem yok hiç böyle bir şey yok. Herkes şu anda evlerinde odalarında tek tek, yemeklerimiz önümüze geliyor. Evet odalarımızdan çıkmamamız gerekiyor ama bazı şeylerde de sabırlı olmamız gerekiyor, bizim sabırlı olmamız gerekiyor. Tuvaletlerimiz bize ait, her şeyimiz bize özel çarşaflarımız tertemizdi odalarımız tertemizdi ben gayet memnunum. Kendi ailelerimiz içinde bizim ne gibi bir virüs taşıdığımız bilmiyoruz, evimize gitmiş olsaydık orada kalmış olsaydık, belki çok daha tehlikeli olacaklardı. Hem kendi ailemiz için, hem de bizim için çok daha güzel oldu bu şekilde" dedi.

Etiyopya'dan gelen bir başka vatandaş ise hiçbir ülkenin Türkiye gibi olmadığını belirterek, "Başka bir ülke yok Türkiye gibi. Etiyopya'dan geldik. Çok perişan durumda ama Türkiye bu konuda çok iyi. Vatandaşına sahip çıktığı için Türkiye ile gurur duyuyoruz" derken, bir diğer vatandaş da duygularını şöyle dile getirdi: "Görüyorsunuz yani dünyanın bir ucundan uçak kalkıyor bize sahip çıkıyor devletimiz buralara getiriyor. Kontrol altına alıyor. Herkesten Allah razı olsun. Devletimizden milletimizden. İnşallah devlet millet el ele verip bu şeyin üstesinden geleceğiz bütün zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi."

Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür

Karantina, Manisa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:53 Kaynak: İHA

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