Karantinadaki vatandaşlardan duygulandıran 'Anneler Günü' mesajı - Son Dakika

Karantinadaki vatandaşlardan duygulandıran 'Anneler Günü' mesajı

Korona virüs Anneler Gününü mesajla kutlattı

ÇANKIRI - Katar'dan getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı'da karantinaya alınan vatandaşlar, Anneler Gününü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Katar'dan Türkiye'ye getirilen 162 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çankırı'daki Sabiha Anne Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Yurtlarda misafir edilen vatandaşlar, bu sene Anneler Gününü karantinada karşıladı. Anneleriyle telefonlardan hasret gideren vatandaşlar, annelere söylemek istediklerini içeren de bir video çekti. Duygularını dile getiren vatandaşlar, başta anneleri olmak üzere uzun süredir göremedikleri aile üyelerini çok özlediklerini dile getirdi.

Duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, çok sevdiklerini belirttiği annelerine çeşitli mesajlar gönderdi.