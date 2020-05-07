Karantinadakilere davullu zurnalı uğurlama - Son Dakika

Karantinadakilere davullu zurnalı uğurlama

361 Türk vatandaşı 14 günlük karantinanın ardından memlektlerine uğurlandı

Karantinada bulanan vatandaşların 46 ile nakliyeleri gerçekleşti

AFYONKARAHİSAR - Covid-19 salgını nedeniyle Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan Suudi Arabistan ve Fransa'dan 361 Türk vatandaşı 14 günlük karantinanın ardından bugün memleketlerine uğurlandı.

Arabistan ve Fransa'dan yurda dönüş çalışmaları kapsamında 361 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilerek Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan işçiler, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından davul ve zurnayla zeybekler eşliğinde memleketlerine uğurlandı.

Yurttan çıkışta Afyonkarahisar belediyesi Zeybek ekibi ile karşılanan karantina süresi dolan vatandaşlara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından memleketlerinde dikmeleri için lavanda fidanı hediye edildi.

Kendilerine gösterilen ilgi alakadan son derece memnun olan ve karantina süresi dolup memleketi Hatay'a yola çıkan Baharettin Çoban, "Teşekkür ederiz her şey için. Bir sürü insanın emeği geçti burada. Herkese çok teşekkür ediyorum başta devletimiz olmak üzere, bizi yurtdışında olduğu gibi burada da yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Devletine çok teşekkür ederim. Yurtlar gayet güzeldi, beklediğimden de fazla çıktı. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Her şey dört dörtlüktü, hiç bir şey eksik edilmemişti. Devletimize Allah zarar, zeval vermesin" diye konuştu.

Yine karantina süresi dolup memleketi Hataya giden Sezgin Arslan ise, "Allah devletemize zeval vermesin, bütün emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Mersine gitmek üzere çocuğuyla birlikte yola çıkan Zuhal Gürcüoğlu da, "Bunalıma girdik ama çok mükemmel bir şekilde bakıldık. Her şey mükemmeldi; yemesi içmesi, odalar temiz. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

AFAD Müdürü 361 kişinin karantina sürelerin dolduğunu ve 46 ile tahliyelerinin gerçekleştirildiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Civid-19 tedbirleri kapsamında yurtdışındaki vatandaşlarımız, ülkemize getirildi. Bunlardan 361 kişi Afyonkarahisar ilimize Arabistan ve Fransa'dan getirilmişti. 14 günlük izleme ve gözleme sürelerini tamamladılar, bunların şuanda 46 ile tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. 15 gün öncede yine 511 vatandaşımızı bu şekilde tahliye etmiştik. Kalan 4. Kafilemiz, Irak'tan gelenleri onları da inşallah önümüzdeki Perşembe günü tahliyelerini gerçekleştireceğiz.