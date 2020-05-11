Karantinadan ayrılırken hatıra olarak 292 fidanı toprakla buluşturdular - Son Dakika

Katar'dan Türkiye'ye getirilen ve Manisa'da, KYK Yunusemre Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresini tamamlayan 292 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar memleketlerine uğurlanmadan önce AFAD koordinesinde hatıra olarak 292 fidanı toprakla buluşturdu.



Türkiye'ye gelen 292 Türk vatandaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Yunusemre Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina süresini tamamladı. Karantina süresince her türlü ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar karantina altındayken sunulan hizmet sebebiyle duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, KYK, Sağlık Bakanlığı ve ilgili personele teşekkür etti.



Hatıra olarak 292 fidan toprakla buluşturuldu



Manisa'da 14 gün boyunca karantina altında kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin koordinesinde otobüsler ile ikametlerinin bulunduğu illere uğurlanmadan önce hatıra olarak 292 fidanı toprakla buluşturdu. - MANİSA