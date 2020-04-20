Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve fıstık hediye edilerek uğurlandı - Son Dakika

DIŞIŞLERİ Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edildikten sonra Şanlıurfa'da yurda yerleştirilen 94'ü asker, 315 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Cezayir'den koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildikten sonra Şanlıurfa'ya getirilen 315 kişi, Harran Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından vatandaşlar, bugün otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Yurttan ayrılanlar, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını ifade etti. Karantina süreleri dolan 315 kişiye Şanlıurfa Valiliği tarafından içerisinde isot ve fıstık bulunan paketler hediye edildi. AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, karantina süresince tüm talepleri karşılanan 315 kişinin gözlem süresinin dolmasının ardından 21 otobüsle 43 ile gönderildiğini kaydetti.