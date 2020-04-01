Karantinadan çıkanların bilet tepkisi - Son Dakika

Yurt dışından geldikten sonra İstanbul 'da tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulan Türkler tahliye edildi. Tahliye edilenlerden bir çoğu memleketlerine gitmeleri için Sancaktepe'deki cep otogarına getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi