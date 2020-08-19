Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yapmak istedi - Son Dakika

Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yapmak istedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Covid-19 testi pozitif olan bir yakını olması nedeniyle kontrol amaçlı karantinada tutulan bir vatandaş, nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaparken, panik yaşandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Covid-19'lu yakını olması sebebiyle karantina altında tutulduğu öğrenilen bir vatandaşın nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yapmak istemesinin ardından vatandaş dışarı çıkarılarak kapsamlı dezenfekte işlemi yapıldı.

Müdürlük çalışanları ve vatandaşlar dışarı çıkarıldı

İddiaya göre, Covid-19'lu bir yakını olması sebebiyle kontrol amaçlı karantina altında tutulan bir vatandaş işlem yapmak için nüfus müdürlüğüne geldi. Görevli memurlardan birinin durumu fark etmesinin ardından vatandaş dışarı çıkarıldı. Sonrasında müdürlük çalışanları ve binadaki diğer çalışanlar dışarı çıkarılarak kapsamlı dezenfekte işlemi yapıldı. Dezenfekte işlemlerinin tamamlanmasının ardından işlemler devam etti.