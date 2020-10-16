Karantinadan kaçan 2 genç zorunlu karantinada olacakları yurda yerleştirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Korona virüs (Covit-19) karantinası kurallarına uymayarak sokağa çıkan iki genç kadın polis tarafından yakalandı. Gençler sonrasında ise zorunlu karantinayı geçirecekleri öğrenci yurduna yerleştirildi.

Emirdağ Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olayın İncili mahallesinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Salgın Denetim Merkezi aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimler sonucunda İncili mahallesi Hastane Caddesi No: 16/2 adresinde izolasyonda olması gereken 2 kişinin, konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket ederek halk sağlığını riske attıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen kişiler hakkında, idari yaptırımlar uygulanmış, adli mercilere bilgi verilmiş ve Afyonkarahisar Valiliği'nce belirlenen, görev tanımları yapılan yurtlara ve pansiyonlara sevki gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın pandemi sürecinde Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları, izolasyon kurallarına riayet etmeleri, etmeyenleri yetkili birimlere bildirmeleri, maske-mesafe ve hijyen tedbirlerine azami derecede uymaları önem arz etmektedir." - AFYONKARAHİSAR