Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı - Son Dakika

Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kızı ile denize girerken plajda "Ölmek istemiyorum" diye bağıran ve ağlayan Dilek Muratoğlu'nun (31) yapılan kontrolünde koronavirüs pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kızı ile denize girerken plajda "Ölmek istemiyorum" diye bağıran ve ağlayan Dilek Muratoğlu'nun (31) yapılan kontrolünde koronavirüs pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Müdahale için sahile gelen sağlık personeli kadının elini bir an olsun bırakmadı.

Antalya'da oturan Dilek Muratoğlu 5 yaşındaki kızı ile Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize girerken plajda oturan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum" diye bağırdı. Çevresinde denize girenlerin "Sıkıntın nedir" sorusuna koronavirüs olduğunu ve ölmek istemediğini belirtti.  Sahilde güneşlenenler kadının zaman zaman yere tükürmesinden de rahatsızlık hissedip yakınından uzaklaştı. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis çağrıldı, cankurtarana bilgi verdi.

KIZINA SARILARAK AĞLADICankurtaranlar iple kadın ile kızının çevresinde 3 metre boşluk kalacak şekilde güvenli alan oluşturdu. Olay yerine gelen polisin gerçekleştirdiği kimlik kontrolünde kadının evinde izole halde kalması gerektiği belirlendi. Kızı yanında zaman zaman ağlayan kadın gözyaşı dökerek, çocuğuna sarıldı. Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" diye ağladı. Sahildeki tatilcilerden bazıları plajdan uzaklaşırken bazıları da aldırış etmeden güneşlenip, yüzmeye devam etti. Sahildeki çoğu kişi de telefonuyla kadını görüntülemeye çalıştı.SAĞLIK PERSONELİ ELİNİ TUTARAK TESELLİ ETTİSağlık ekiplerinin sahile gelmesi beklenirken sahilde görevli belediye personeli kadının yakın çevresini dezenfekte etti. Koruyucu elbise, eldiven ve maskesini takıp sahilde kadınla görüşen sağlık personeli gözyaşı döken Mutatoğlu'nu teselli etti. Kadının "Ölmek istemiyorum" sözü üzerine sağlık personeli Muratoğlu'ndan elini tutmasını istedi. Sağlık personeli gözü yaşlı kadının elini tutarak ona destek verdi. Muratoğlu ve kızının elini bırakmayan sağlık çalışanı, anne ve kızı teselli ederek ambulansa götürdü. Muratoğlu, ambulansa giderken sağlık çalışanlarının insanları iyileştirmesini istedi.Sağlık personelinin elini bir an olsun bırakmayan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. İnsanlar ölmesin. Güzel günler istiyorum. İnsanları kurtarın ne olur" diye seslendi.Kadının yanında sahile getirdiği iki valiz ise dezenfekte edildikten sonra polis tarafından kaldırıldı. Dilek Muratoğlu ambulansa bindirilerek kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sahile gelenlerden Volkan Yıldız, "Denizde yüzerken çocuğunu denize soktu. Hiçbir şekilde engellemedi ve rahatsızlık duymadı. 'Ölmek istemiyorum' diye bağırmaya başladı ve ağladı. Sonra gülmeye başladı. Tutarsız hareketleri vardı. Bunun dışında hiçbir tepkisi olmadı. Bir gülüyor, bir ağlıyordu. İhbarda bulunan 4 genç korkup sahilden ayrıldılar. Muhtemelen koronavirüs olduğunu söyledi onlara" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı

Konyaaltı Sahili, Antalya, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran kahraman baba, boğuldu Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Son dakika: Korona yasaklarını delerek eğlence mekanlarının ruhsatlarını değiştiren işletmeler kapatılacak Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı         
15:16
Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş         
15:11
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
İngiltere'de evsizlik krizinin önüne geçilemiyor! 1,5 milyon kişi konut bekleme listesinde bile yer almıyor İngiltere'de evsizlik krizinin önüne geçilemiyor! 1,5 milyon kişi konut bekleme listesinde bile yer almıyor         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı         
11:35
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti         
10:24
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı         
09:41
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 20:00:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei