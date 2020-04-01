Karantinadan kaçan şahsı ağabeyi ihbar etti, polis yakaladı - Son Dakika

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Karantinadan kaçan şahsı ağabeyi ihbar etti, polis yakaladı
6 saat önce
Karantinadan kaçan şahsı ağabeyi ihbar etti, polis yakaladı Kayseri'de dün akşam saatlerinde korona virüs şüphesiyle gözlem altında bulunduğu hastaneden firar eden şahıs, ağabeyinin yerini ihbar etmesinin ardından yakalandı.
Karantinadan kaçan şahsı ağabeyi ihbar etti, polis yakaladı
KAYSERİ - Kayseri'de dün akşam saatlerinde korona virüs şüphesiyle gözlem altında bulunduğu hastaneden firar eden şahıs, ağabeyinin yerini ihbar etmesinin ardından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.00'da Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesinde meydana gelen olayda, korona virüs şüphesiyle karantinada bulunan şahıs, hastaneden kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Hastaneden kaçtıktan sonra ağabeyi tarafından yeri ihbar edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, yeniden hastaneye götürülerek karantina altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:06 Kaynak: İHA
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