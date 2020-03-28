Karantinadan kaçan ve yasağa uymayan kişilere ceza yazıldı - Son Dakika

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Karantinadan kaçan ve yasağa uymayan kişilere ceza yazıldı
6 saat önce
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde koronavirüs ile mücadele ile yayımlanan genelgelere uymayan 3 kişiye para cezası yazıldı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde koronavirüs ile mücadele ile yayımlanan genelgelere uymayan 3 kişiye para cezası yazıldı.
Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından korona virüs ile mücadele sonrasında alınan kararlar sonrasına kararlara uymadığı tespit edilen 3 kişiye ceza yazıldı. Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından karantinadan kaçan 1 kişiye, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 1 kişiye ve yolcu taşıma kuralına uymadığı tespit edilen minibüs şoförüne para cezası kesildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:51 Kaynak: İHA
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