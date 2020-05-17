Karantinadan kaçtı, babasından kaçamadı - Son Dakika

- Karantinadan kaçtı, babasından kaçamadı

Karantinadan kaçan oğlunu, en işlek caddede halsiz bir şekilde yürürken görünce polise ihbarda bulundu

Örnek davranış sergileyen baba, hastaneye gitmek istemeyen oğlunu ikna da etti

Baba Abdülkadir Aytaç: "Hastaysa gidip, ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım"

ANTALYA - Antalya'da karantinaya alınan mahalleden kaçan oğlunu, kentin en işlek caddesinde halsiz bir şekilde yürüdüğünü gören baba, polisi arayarak ihbarda bulundu. Genç adam Kovid-19 şüphesiyle özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek bir davranış sergileyen baba, "Hastaysa gidip, ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım" dedi.

Polisi alarma geçiren olay, dün 16.30 sıralarında Antalya'nın en işlek caddelerinden Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 3 gün önce kısmi karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Veysel Aytaç (31), bugün karantinadan kaçıp, Güllük Caddesindeki babası Abdülkadir Aytaç'nın yanına geldi. Oğlunu halsiz bir şekilde insanların arasında yürüdüğünü gören baba, önce oğlunu kaldırım üzerindeki banka oturmasını ve oradan ayrılmamasını söyledi, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp bölgeye sağlık ekiplerini talep etti. Maske takmadığı gözlenen gence, polis takması için önce maske verdi.

Hastaneye gitmek istemedi, yine devreye babası girdi

Kısa süre sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kovid-19 şüphesi bulunan genci bulunduğu yerden almak için özel kıyafetlerini giydi. Bu sırada polis de o şeritten geçen trafiği kısa süreliğine durdurdu. İlk başta hastaneye gitmek istemeyen genci, babası konuşarak ikna etti. Halsiz olduğu gözlenen genç, ambulansa alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"Buna vicdanımız el vermezdi"

Örnek bir davranış sergileyen baba Abdulkadir Aytaç, "10 gündür Zeytinköy'den (Yeşildere mahallesi) dışarı çıkmıyordu. O bölge karantinaya alındı. Tabi ki de ihbar edeceğim. Buraya geldi, halsiz ve keyifiz bir hali vardı. Tedirgin oldum ve polise ihbar ettim. Mecburuz kardeşim. Hastaysa gidip, ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım." dedi.