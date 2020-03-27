Son Dakika › Magazin › Karantinadan sıkılan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, pencereye oturdu - Son Dakika Magazin
Karantinadan sıkılan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, pencereye oturdu
6 saat önce
Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 24 yaşındaki oyuncu Serel Yereli, İngiltere'nin başkenti Londra'da karantinadan sıkılınca yaşadığı evin penceresine geceliğiyle çıkarak oturdu.
Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 24 yaşındaki oyuncu Serel Yereli, İngiltere'nin başkenti Londra'da karantinadan sıkılınca yaşadığı evin penceresine geceliğiyle çıkarak oturdu.
Dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını hızla yayılıyor. Birçok ülkede karantina devam ederken Londra'da karantinadan sıkılan 24 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, evden çıkamayınca pencereye oturdu. Geceliğiyle çıktığı pencereden çekilen pozları sosyal medya hesabından paylaşan Serel Yereli'nin fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı