Karantinadan single  çıkacak

? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs hepimizi eve tıktı. Sizin karantinada kaçıncı gününüz?



26 gündür evden hiç çıkmıyorum.



? En çok neleri özlediniz?



Ailemi çok özledim. Konser vermeyi, arkadaşlarımla sosyalleşmeyi, kısacası şu an yapamadığım her şeyi özlüyorum.



GENÇLERE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM



? Evde günleriniz nasıl geçiyor peki?



Evde yalnız olduğum için ev işleri ve yemek epey vaktimi alıyor. Kalan zamanımda da müzikle ilgilenmeye, üretmeye çalışıyorum. Bir de genç yetenekler için kurmuş olduğumuz Açık Koltuk'a bolca vakit ayırıyorum. Oradan canlı yayınlar yapıyoruz, genç müzisyenlerle sohbet ediyoruz. En azından evde olduğumuz bu sürede daha fazla gencin ön plana çıkmasına destek olmaya çalışıyorum.



TURNE GÜNLERİNİ İPLE ÇEKİYORUM



? Yeni hobiler edindiniz mi bu süreçte?



Hayır, henüz değil. Ama küçük bir sebze bostanımız var, yakında onunla ilgilenmeye başlayacağım.



? Karantina günleri bitince ilk ne yapmak istersiniz?



Amerika ve Avrupa turnelerimizi gerçekleştireceğim, konser vereceğim şehirleri keşfedeceğim günleri iple çekiyorum.



SÜREÇ ÇOK HIZLI DEĞİL



? Evde olduğunuz bu sürede yeni şarkılar için çalışmalar yapmaya başladınız mı?



Ekip arkadaşlarımla bir şarkı üzerinde çalışıyoruz. Bir araya gelmeden süreç çok hızlı yürümüyor ama başarabilirsek, bu süreçte bir single çıkaracağız.