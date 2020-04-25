Karantinanın ardından

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'dan getirilerek Muğla'daki yurda yerleştirilen ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen bazı işçiler, odalarını kullandıkları öğrencilere "helallik istedikleri" mektuplar bıraktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan tahliye edildikten sonra Menteşe ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kız öğrenci yurduna getirilen 151 Türk işçi ve ailesi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Vatandaşların yurttan ayrılmasının ardından temizlik yapan görevliler, bazı odalarda duygu dolu mektuplar ile öğrenciler için bırakılan harçlıklara rastladı.

"Zeytinden yedim hakkınızı helal edin"

Karantinada kalan Ordulu Orhan Çavuşoğlu'nun odasından da bir miktar para ile mektup çıktı.

Çavuşoğlu, "Sevgili öğrenciler" diye başladığı mektubuna şöyle devam etti:

"Bu 14 günlük karantina süresinde sizlerin odanızı kullandım. Buzdolabınızda bulunan zeytinden yedim. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. 20 lirayı da bu defterin boş olan kısmına bıraktım. Allah zihin açıklığı versin. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum."

İşçilerden İlyas Tosun ise notunda, yurtta görevli polislerin güler yüzlü olduğunu vurguladı. Yurdun 7210 numaralı odasında kaldığını belirten Tosun, "Odamızda her şey mevcuttu. Ama istemeyerek de olsa dolaptaki yiyecek ve içecekleri kullandım. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Bıraktığı mektupta ismini yazmayan bir kadın ise eşinin işi nedeniyle Bakü'de yaşadıklarını, salgının ardından memleketleri İzmir'in Aliağa ilçesine dönmek istediklerini bildirdi.

Kızlarının da odasında kaldığı öğrenciler gibi Azerbaycan'da mimarlık okuduğunu kaydeden kadın, mektubunda "Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geldik. Odanızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim, çok sağ olun." ifadesine yer verildi.

"İnanın her gün odayı temizledim"

Mümin Yıldırım ise hem yurt görevlilerine hem de odasında misafir olduğu öğrencilere mektup yazdı.

Yıldırım, mektubunda şunları kaydetti:

"Değerli görevliler 14 gün bizleri misafir ettiniz. Bizlere yaptığınız hizmetten dolayı sizlere çok teşekkürler. Yani bizlere çok iyi baktınız. Sağ olun, var olun. Sevgili öğrenciler, odanızı bana bağışladığınız için sonsuz teşekkürler. Yurt dışından geldik ve çok şükür sağlıklıyız. Gönül rahatlığıyla odanıza girebilirsiniz. İnanınız ki her gün odayı hijyenle temizlik yapıyordum. Bundan sonraki hayatınızda, öğreniminizde başarılar dilerim."

"Mektuplarda devletimizin büyüklüğünden bahsediliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından getirilip karantinaya alınanların kaldığı yurtlarında misafirlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Yurtta izole edilen işçilerin, ayrı odalarda ve tamamen karantina kurallarına uygun şekilde 14 gün geçirdiğini anlatan İlman, vatandaşların bu süreci yazması için her odaya bir anı defteri bıraktıklarını söyledi.

Yurttan ayrılanların yazdıkları satırların duygulandırdığını belirten İlman, "Bu duygu dolu mektuplar bize güç verdi. Misafirler, devletimizin kendilerine nasıl sahip çıktığını çok iyi anlatıyor. Mektupların birçoğunda devletimizin büyüklüğü ve fedakarlığından bahsediliyor. Özellikle birçok kişi odalarında kaldıkları öğrencilere minnettarlığını anlatıyor. Bizi biz yapan değerleri bu zor günlerde daha iyi gördük." şeklinde konuştu.

İlman, karantina süreci bitenleri güvenli şekilde ailelerine kavuşturmanın kendileri için de büyük mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.