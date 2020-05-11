Karantinanın ardından minnettarlık dolu mektuplar kaldı - Son Dakika
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Karantinanın ardından minnettarlık dolu mektuplar kaldı

6 saat önce

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini Malatya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda tamamlayan vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür mektupları bıraktı.

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini Malatya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda tamamlayan vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür mektupları bıraktı.

Aralarında işçilerin de bulunduğu 336 Türk vatandaşı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan kalkan uçakla 14 Nisan'da Türkiye'ye getirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Malatya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilen misafirler, 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine uğurlandı. Yurtlardan ayrılırken geride duygu dolu mektuplar bırakan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlara ve kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti. Hemen hemen her mektupta süreç boyunca devletin sağladığı imkanlardan duyulan büyük memnuniyet kaleme alındı.

Mektupların birinde şu ifadelere yer verildi:

"Vatanımıza gelmemizi sağlayan, devletimizin en yüksek makamından en küçük yapı taşına kadar herkese teşekkür etmek istiyorum. Dünya devletlerinin sınıfta kaldığı bu zorlu süreçte ülkemizin vermiş olduğu bu mücadele takdire şayandır. Gerek yurt dışındaki hastaları ambulans uçaklarla ülkemize getirilmesi, bizim gibi on binlerce vatandaşın özel uçaklar tahsis edilerek ülkemize getirilmesi devletimizin ne kadar güçlü ve iradeli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Karantinada kaldığımız 14 günlük süreç içesinde bizimle ilgilenen personelin güler yüz ve samimiyeti bizleri çok memnun etti. Ailemize kavuşabilmemiz için kendi ailelerinden feragat edip gece gündüz demeden bizle ilgilenen sağlık personelinin hakkını ödeyemeyiz. Burada kaldığımız süreçte odaların temizlik ve hijyeninden yemeklerin öğün ve gramajının kişileri rahatsız etmeyecek şekilde incelikle düşünülmesi kültürümüzde bulunan misafirperverlik anlayışının büyük göstergesidir. Bu süreçte bizimle ilgilenen herkesten razı olduk Allah da onlardan razı olsun."

Bir diğer mektupta ise "Ben sizlerden çok memnun kaldım. Allah hepinizden razı olsun. Sağlığımız için bize yardımcı oldunuz ve olmaktasınız. Bu hizmetiniz diğer ülkelerde yok onu belirtmek istiyorum. İnsanlık bitmiş durumda ve ülkemin değerini daha iyi anlamakta ve görmekteyim. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum." ifadesi yer aldı.

"Anladık ki sahipsiz değiliz"

Bir başka mektupta ise şu ifadelerle duygular anlatıldı:

"Salgın nedeniyle ister istemez içimizde yabancı ülkede olmanın telaşı vardı. Bu telaş yerini zaman zaman korkuya bıraktı. Çünkü yabancı memleketlerin dilini, örf ve adetlerini, sağlık sektörünü ve sosyal güvencelerini bilmiyorduk. Oradayken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla devletimize başvurduk. Sağ olsunlar bizim çağrımıza ivedi bir şekilde cevap verdiler. Büyük bir özveri ve çalışmayla kısa zaman bu süreci tamamladılar. Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu yoğun çalışma şartlarında bizleri unutmadı. Bunun için devletimizin bütün kurumlarını teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir vatandaş olarak anladık ki sahipsiz değiliz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm insanlık için gereğini en iyi şekilde yapacaktır. Ne mutlu Türküm diyene."

"Ülkemize kesin dönüş yaptık"

Başka bir mektupta ise "Öncelikle devletimize bizleri ülkemize getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Memleketimde yaşayan insanlar bir gurbetçinin neler hissettiğini belki bilemez. Biz bu süreçte ülkemizde olamadığımız için çok sıkıntılı zaman geçirdik. Bu durum ailemizi de çok etkiledi. Elhamdülillah memleketimize geldiğimiz için kendini çok huzurlu hissettik. Malatya'da kaldığımız süre boyunca gördüğümüz hizmetlerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize kesin dönüş yaptık bunun için de çok mutluyuz. Bundan sonra ülkemizden dışarı çıkmayı asla düşünmüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öğrenciler için harçlık bırakıp not yazdı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelerek Malatya'daki yurtta kalan ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen bir kişinin ise odasını kullandığı öğrenciye bir miktar para ile not bıraktığı öğrenildi. Notta, "Buraya ilk geldiğimde çaya ihtiyacım vardı. Sizin çayınızı kullandım. Bir de yerleri temizlemeye çalışırken paspasın sapı kırıldı. O yüzden çay ile paspasın parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin." ifadesi kullanıldı.

Battalgazi Yurt Müdürü Nida Sel ise bu zor süreçte yurt dışından gelen misafirleri yurtlarda ağırladıklarını anlatarak "Yurtlarda kalan misafirlerimizle çok güzel iletişim kurduk, çok güzel anılar biriktirdik. Misafirlerimiz evlerine döndü ama hala arayıp bizleri soruyorlar. Bu bizi çok gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

Karantinanın ardından minnettarlık dolu mektuplar kaldı

Suudi Arabistan, Karantina, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:24 Kaynak: AA


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