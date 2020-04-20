Karantinanın kaldırıldığı Aşağıköy'de hayat normale döndü - Son Dakika

Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süresinin dolmasının ardından hayat normale döndü.

Kovid-19'la mücadele çerçevesinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, köyde 5 Nisan'da uygulanmaya başlanan karantina sürecinin sona ermesiyle köy girişindeki demir bariyerler kaldırıldı.

Giriş ve çıkış kısıtlaması kalkan köyde yaşayan vatandaşlar, son sağlık kontrollerinin ardından evlerinden dışarı çıkarak marketten alışveriş yaptı.

Muhtar Salih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 günlük karantina sürecini sabırla geçirdiklerini söyledi.

Kurallara uyan köylülere teşekkür eden Yıldız, "Tüm köy 14 gün önce karantinaya girdik. Sağ olsun tüm vatandaşlarımız karantina kurallarına uydu. Süreci çok güzel yönettik. Başarılı olduk, son yapılan testlerde hiçbir sıkıntı çıkmadı." diye konuştu.

Yıldız, sürecin başından sonuna kadar yanlarından olan Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve ilgililere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Süreç boyunca hiçbir sıkıntı çekmedik, Valiliğimiz, Vefa Sosyal Destek Grubu, sağlık ve emniyet personeli üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi, hepsinden Allah razı olsun. Vatandaşlarımız da sabırlı oldular, ellerinden geleni yaptılar. Çok şükür şu an hastamız da vakamız da yok. Devletimizin vermiş olduğu kurallara harfiyen uyulursa karantina kurallarına da dikkat edilirse bu hastalıkla başa çıkabiliriz. Yapmamız gereken kurallar neyse onlara uymaktır. İnşallah en yakın zamanda bu hastalıktan hep birlikte kurtulur ve eski günlerimize geri döneriz."