Karantinanın kaldırıldığı Bulgaristan'dan alışverişe Edirne'ye geliyorlar - Son Dakika

Karantinanın kaldırıldığı Bulgaristan'dan alışverişe Edirne'ye geliyorlar

BULGARİSTAN'ın Türkiye'ye koronavirüs salgını nedeniyle PCR testi zorunluluğu ve karantina uygulamasını kaldırmasının ardından, Bulgar turistler alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı.

Karantinanın kaldırıldığı Bulgaristan'dan alışverişe Edirne'ye geliyorlar, System.String[]

BULGARİSTAN'ın Türkiye'ye koronavirüs salgını nedeniyle PCR testi zorunluluğu ve karantina uygulamasını kaldırmasının ardından, Bulgar turistler alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Kentte Cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı'na düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla gelen yüzlerce Bulgar turist, esnafın yüzünü güldürdü.

Bulgaristan'ın koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasını 1 Eylül'de aldığı kararla kaldırdı. Sınır kapılarında uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgarlar, Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda bol bol alışveriş yaparak döviz bırakıp esnafın yüzünü güldürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır işlerin düştüğünü söyleyen esnaf, Bulgar turistin gelmesiyle işlerinin açıldığını söyledi.

'İŞLERİMİZ CİDDİ ANLAMDA HAREKETLENDİ'Ulus pazarında kıyafet satan esnaf Burcu Kurum, Bulgar turistin gelmesiyle işlerinde hareketlenme olduğunu belirterek, "Bugün Bulgar turistler geldi ve işlerimiz ciddi anlamda hareketlendi. Ciddi anlamda işlerimiz fark etti. Sabahın erken saatlerine geldiler ve pazarın içinde hareketlenme oldu. İnşallah daimi olur ve işlerimiz böyle devam eder" diye konuştu.'İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİ SATIN ALIYORLAR'Bulgaristan'dan gelen turistlerin iğneden ipliğe her şeyi satın aldıklarını belirten pazarcı esnafı Mehmet Erol, "Bulgaristan'dan gelenlerle işlerimiz hareketlendi. İğneden ipliğe her şeyi satın alıyorlar. İşlerimizin arttığını söyleyebiliriz. Bizim Bulgaristan'dan gelerek alışveriş yapan çok müşterimiz var. Onların da gelmesiyle işlerimiz eski haline döneceğini düşünüyorum" dedi.Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan Emine Sali, sınır kapılarının açıldığını duydukları gibi alışveriş için Edirne'ye geldiğini söyledi. Edirne'de her şeyin çok ucuz olduğunu söyleyen Sali, "Sınır kapıların açıldığını duyduk ve hemen alışveriş için Edirne'ye geldik. Ben aslında İngiltere'de yaşıyorum. Yıllık iznimi kullanıyorum. Burada her şey çok ucuz" diye konuştu.

Kırcaali'nden arkadaşlarıyla düzenlenen turla alışveriş için Edirne'ye gelen soydaşlardan Kadriye Bekir de "Türkiye'yi çok özeldik. Yaklaşık 6 aydır kapılar kapalıydı ve gelemiyorduk. Şimdi kapılar açıldı ve bizde hemen geldik. Buradan deterjan, yiyecek, kıyafet alarak döneceğiz. Bulgaristan'a göre burada her şey 3'te 1 fiyatına, çok ucuz" dedi.


Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karantinanın kaldırıldığı Bulgaristan'dan alışverişe Edirne'ye geliyorlar - Son Dakika

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