Karantinanın kaldırıldığı Bulgaristan'dan alış verişe Edirne'ye geliyorlar - Son Dakika

Karantinanın kaldırıldığı Bulgaristan'dan alış verişe Edirne'ye geliyorlar

BULGARİSTAN'ın Türkiye'ye koronavirüs salgını nedeniyle PCR ve karantina uygulamasını kaldırmasının ardından, Bulgar turistler alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Kentte Cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı'na düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla gelen yüzlerce Bulgar turist, iğneden ipliğe her şeyi satın almasıyla esnafın yüzünü güldürdü.

Bulgaristan'ın koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye, PCR testi ile 14 günlük karantina uygulamasıyla kapattığı sınır kapılarını 1 Eylülde aldığı kararla kaldırdı. Sınır kapılarında uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte Bulgaristanlı vatandaşlar alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Kur farkı nedeniyle düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla sabahın erken saatlerinde kentte, Cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı'na gelen turistler buradan bol bol alışveriş yaparak döviz bırakıp esnafın yüzünü güldürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır işlerin düştüğünü söyleyen esnaf, Bulgar turistin gelmesiyle işlerinin açıldığını söyledi.

'İŞLERİMİZ CİDDİ ANLAMDA HAREKETLENDİ'

Ulus pazarında kıyafet satan esnaflardan Burcu Kurum, Bulgar turistin gelmesiyle işlerinde hareketlenme olduğunu belirterek, "Bugün Bulgar turistler geldi ve işlerimiz ciddi anlamda hareketlendi. Ciddi anlamda işlerimiz fark etti. Sabahın erken saatlerine geldiler ve pazarın içinde hareketlenme oldu. İnşallah daimi olur ve işlerimiz böyle devam eder" dedi.

'İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİ SATIN ALIYORLAR'

Bulgaristan'dan gelen turistlerin kur farkı nedeniyle iğneden ipliğe her şeyi satın aldıklarını belirten pazarcı esnaflarından Mehmet Erol, "Bulgaristan gelenlerle işlerimiz hareketlendi. İğneden ipliğe her şeyi satın alıyorlar. İşlerimizin arttığını söyleyebiliriz. Bizim Bulgaristan'dan gelerek alışveriş yapan çok müşterimiz var. Onlarında gelmesiyle işlerimiz eski haline döneceğini düşünüyorum" dedi.

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan Emine Sali, sınır kapılarının açıldığını duydukarı gibi alışveriş için Edirne'ye geldiğini söyledi. Kur farkı nedeniyle Edirne'de her şeyin çok ucuz olduğunu söyleyen Sali, "Sınır kapıların açıldığını duyduk ve hemen alışveriş için Edirne'ye geldik. Ben aslında İngiltere'de yaşıyorum. Yıllık izinimi kullanıyorum. Burada her şey çok ucuz, 100 leva bozdurdum bu da 500 lira yaptı. Bu parayla alışveriş yapacağım"dedi.

Kırcaali'nden arkadaşlarıyla düzenlenen turla alışveriş için Edirne'ye gelen soydaşlardan Kadriye Bekir'de, "Türkiye'yi çok özeldik. Yaklaşık 6 aydır kapılar kapalıydı ve gelemiyorduk. Şimdi kapılar açıldı ve bizde hemen geldik. Buradan deterjan, yiyecek, kıyafet alarak döneceğiz. Bulgaristan'a göre burada her şey 3'de 1 fiyatına, çok ucuz" dedi.