Karantinanın sona erdiği Wuhan'da ikinci dalga endişesi - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinde 8 Nisan'da karantina uygulamasının kaldırılmasından ardından yeni korona virüs vakası kaydedilmesi üzerinde şehirdeki herkese Covid-19 testi yapılmasına karar verildi.



Dünya genelinde 288 binden fazla can kaybına neden olan yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentindeki karantina dönemi geçtiğimiz 8 Nisan'da sona ermişti. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından hayatın yavaş yavaş normale döndüğü kentte 3 Nisan'dan beri ilk kez yeni kaydedilen yeni vakalarda kümelenmeler görülmesinin ardından Wuhan Sağlık Komisyonu tarafından yeni bir karar alındı. Yayınlanan "10 günlük savaş" adlı bildiriye göre 11 milyonluk kentteki tüm sakinlere Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. İlk önce yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların test edileceği belirtildi. Yerel yetkililerden testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine yönelik rapor istenirken şehirdeki her bölge için ayrıntılı test planları hazırlandığı aktarıldı.



Wuhan'da geçtiğimiz hafta sonu hepsi aynı yerleşim biriminden 6 yeni yerel pozitif vaka kaydedilmişti.



Öte yandan Çin'de son 24 saatte 1 yeni vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı 82 bin 919'a yükseldi. Yeni vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Ülkede yeni ölüm vakası bildirilmezken toplam ölü sayısı 4 bin 633 olarak açıklandı. - WUHAN