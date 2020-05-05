Karantinanın sone erdiği köyde tedbirler sürüyor - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün Merkez Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinanın ardından sağlık ekiplerinin kontrolleri sürüyor. Sık sık köye giden ekipler, halkın ateşini ölçüp kontrollerini yapıyor.

Devrek Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 31 Mart'ta ilçeye bağlı Velibeyler köyünde, bir ailenin koronavirüs testi pozitif çıkınca Merkez Mahallesi karantinaya alındı.14 gün süren karantina sürecinde evden çıkmalarına izin verilmeyen 78 kişinin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapıldı. Alınan karar sayesinde mahallede yeni vaka yaşanmadı. Testi pozitif çıkan aileden 86 yaşındaki yaşlı bir erkek hasta yaşamını yitirirken, zamanında müdahale ile ölen kişinin iki oğlu ve gelini hastalığı yenmeyi başardı. Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de sık sık köye giderek vatandaşların rutin sağlık kontrollerini yapıyor. Mahalleliden sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri isteniyor.

Velibeyler Köyü Muhtarı Celil Kiren, zamanında müdahale ile köylerinde vaka sayısının artmadığını söyledi. Köyün üç mahallesinden birinin karantina süreci yaşadığını anlatan Kiren, " Kaymakamlık , jandarma elbirliğiyle bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Vaka sayısı artmadı. Güzel bir şekilde atlattık. Ölen bir vatandaşımızın çocukları tedavi gördüler ve şimdi iyiler. 4 kişi yakalanmıştı. Ölen amcamızda zaten kronik rahatsızlıklar vardı. Şimdi halkımız genellikle dışarı çıkmıyor. Bahçesiyle uğraşıyor. Tedbirlere uymaya devam ediyoruz. Karantina alınması iyi oldu, çünkü vaka sayısı artmadı. Çoğalsaydı bu kez köyümüz komple karantina altına alınabilirdi. Bütün görevli ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

SAĞLIK EKİPLERİ KONTROLLERİNE DEVAM EDİYOR

Köyde vatandaşların ateşlerini ölçüp, sağlık kontrollerini yapan hemşire Perihan Pirpir ise şöyle konuştu:

"Filyasyon uygulamamız şimdi çok daha önemli. Vatandaşı bu anlamda bilgilendiriyoruz. Önce kolluk kuvvetlerinin destek verdiği dönemde insanları evlerinde kalmaya zorlamıştık, ama şimdi öyle bir süreç yok. Sürekli anlatmaya çalıştığımız 14 gün kuralına ve sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Burada karantina kalktığı için hayat normale döndü sanabiliyor insanlar, ama tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor. Burada da halkın kontrollerini yaparak tedbirlere uymaları gerektikleri konusunda uyarıyoruz."