Karantinaya alınan 5 bin nüfuslu köyde denetimler sürüyor - Son Dakika

Karantinaya alınan 5 bin nüfuslu köyde denetimler sürüyor

Karantinaya alınan 5 bin nüfuslu köyde denetimler sürüyor -20'nin üzerinde Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ikinci kez karantinaya alınan köy havadan görüntülendi Karabük'te, bir aylık sürenin ardından 20'nin üzerinde korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesiyle...

Karantinaya alınan 5 bin nüfuslu köyde denetimler sürüyor

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

-20'nin üzerinde Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ikinci kez karantinaya alınan köy havadan görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te, bir aylık sürenin ardından 20'nin üzerinde korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesiyle karantinaya alınan 5 bin nüfuslu Cumayanı köyünde denetimler devam ediyor. Karantinaya alınan köy drone ile görüntülendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla 14 günlük karantinanın uygulandığı Cumayanı köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Karabük Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Jandarma ekipleri tarafından köyün bazı girişleri kumlarla kapatılırken, köy içerisinde de ekipler tarafından sürekli devriye atılıyor. Karantinaya alınan köy drone ile havadan görüntülendi.

6 Temmuz saat 24.00'a kadar sürecek karantina süresinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrencilerin ve en fazla iki velisinin, belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmaları ve köyden çıkışlarına müsaade edileceği açıklandı.

"Cumayanı köyünde 20'nin üzerinde vaka var"

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani ilçesindeki karantinanın sona ereceğini, Safranbolu ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi'ndeki karantinanın devam ettiğini kaydederek, karantinaya alınan Cumayanı köyünde 20'nin üzerinde vaka olduğunu söyledi.

Vali Gürel, " Cumayanı köyümüzde maalesef 20'nin üzerinde vaka çıktı. Temaslar da olduğu için bu köyümüzü karantina altına aldık. Bu köydeki vatandaşlarımız özellikle merak ediyordur. Buradaki işçilerin çalıştıkları yerlerde izinli sayılmasıyla ilgili de karar aldık. Onların bütün haklarını takip ediyoruz. Onların yanındayız. Özel işletmelerde çalışan vatandaşlarımızın da haklarını koruyacağız. Diğer hususlarda da onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Orada sıkı önlem aldık ve daha önce orada tecrübemiz var. Cumayanı köyü sosyal bir köy. Vakalar bir yerde odaklanmış olsaydı belki daha küçük bir alanı karantina altına alırdık ama değişik yerlerde olduğu için tamamını karantina altına almak zorunda kaldık. Orada maske takma zorunluluğu da var. Jandarma takip ediyor. İnşallah kısa sürede biter. Oradaki insanlar bilinçli insanlar. İnşallah kısa sürede geçer" dedi.

Koronavirüs, Karantina, Jandarma, Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karantinaya alınan 5 bin nüfuslu köyde denetimler sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 14:44 İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 13:19 Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:46 Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinaya alınan 5 bin nüfuslu köyde denetimler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]