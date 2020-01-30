Karantinaya alınan 7 bin kişilik gemide korona virüsüne rastlanmadı - Son Dakika

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Karantinaya alınan 7 bin kişilik gemide korona virüsüne rastlanmadı
6 saat önce
İtalya'da korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan 7 bin kişilik cruise gemisinde korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:33 Kaynak: İHA
İtalya'da korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan 7 bin kişilik cruise gemisinde korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.
İtalya'nın Civitavecchia kentinde 7 bin kişilik bir cruise gemisi korona virüsü şüphesiyle karantina altına almıştı. İtalya basınında yer alan haberlere göre, korona virüsü belirtileri gösteren 2 Çinli yolcuya yapılan tetkikler sonucu, korona virüsüne rastlanmadı. - ROMA
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