Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Kent girişlerindeki denetimlerde araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor ve seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda ilçe merkezinde giriş çıkışların kısıtlanması nedeniyle, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontroller gerçekleştiriyor.

Karantinaya alınan Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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