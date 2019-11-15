Karantinaya alınan bitkisel üretim alanları için destek

Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında çiftçilere, fındıkta kilogram başına 15 lira, kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi taş çekirdekli meyvelerde ise kilogram başına 3 lira destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi ile bulaşık alanlarda karantina tedbirleri alınan üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, bitki karantinası tazminat desteği kapsamında, fındıkta karantina süresi olan 4 yıllık ürün bedeli için aynı alana bir kereye mahsus kilogram başına 15 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi taş çekirdekli meyvelerde ise 3 yıllık karantina süresindeki ürün bedeli dikkate alınarak, aynı alan için bir kereye mahsus kilogram başına 3 lira destek verilecek.

Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan büyüklüğü, şarka virüsünde ise ağaç sayısı dikkate alınarak hesaplanacak.

Üreticilerin bitki karantinası tazminatı desteğinden yararlanabilmesi için turunçgil uzun antenli böceği ile şarka virüsünün varlığının Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitü müdürlüğünce doğrulanması gerekecek.

Ayrıca, Bakanlık il ve ilçe müdürlüğünce belirlenmiş bahçe ya da ağaçların karantina tedbiri nedeniyle bulaşık bitkilerin tamamının kökleriyle birlikte konukçusu kalmayacak şekilde, üreticiler tarafından sökülerek, 1 Ocak'tan sonra il ya da ilçe müdürlüğü gözetiminde imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması şartı aranacak.

Söz konusu üretim alanlarının Çiftçi Kayıt Sistemi ya da Fındık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması gerekecek.