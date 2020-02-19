Karantinaya alınan gemideki 'testleri negatif çıkanlar' gemiyi terk ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantinaya alınan gemideki 'testleri negatif çıkanlar' gemiyi terk ediyor - Son Dakika

Karantinaya alınan gemideki 'testleri negatif çıkanlar' gemiyi terk ediyor

7 saat önce

Japonya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda karantina altında tutulan Diamond Princess isimli gemide bulunan ve testleri negatif yolcular tahliye edilmeye başladı.

Karantinaya alınan gemideki 'testleri negatif çıkanlar' gemiyi terk ediyor, System.String[]

Japonya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda  karantina altında tutulan Diamond Princess isimli gemide bulunan ve testleri negatif yolcular tahliye edilmeye başladı. Bugün 500 civarı yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 454'e çıktığını duyurmuştu. Bakanlık bin 723 kişiye test yaptıklarını; bunlardan 454'ünde virüs saptandığını açıklamıştı.

Sabah saatlerinden itibaren gemiden çıkan ilk grup, otobüslerle limandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Limanda oluşturulan koridor

Gemiyi terk edenlerin görüntüleri


Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:16:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinaya alınan gemideki 'testleri negatif çıkanlar' gemiyi terk ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]