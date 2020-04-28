Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı.

Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı.


Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve Bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlattığı tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda 23 Nisan'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 323 Türk vatandaşı 5 gündür misafir ediliyor. KYK bünyesindeki Aydoğan Aydın yurtlarına yerleştirilen vatandaşlardan 29 yaşındaki iş adamı Bekir Keskin, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan tahliye operasyonunu anlattı. Ukrayna'dan Türkiye gelirken kendilerine yardımcı olan büyükelçilik yetkililerine teşekkür eden Keskin, yolcu otobüsleri ile transfer edildikleri Tokat'ta da misafir edilecekleri yurtların önünde mehter marşı ile karşılandıklarını söyledi. Kaldıkları odalarda temizlik malzemelerinden, kişisel bakım malzemelerine kadar ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Keskin, "Tek kişilik odalarda kalıyoruz. 3 öğün yemeğimiz geliyor. Yani her türlü her çeşit yemek yiyoruz. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Sıkılmamamız içinde aktiviteler yapılıyor. İnanın tahliye operasyonu başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğini arkamıza hissettik. Yani babasının desteğini arkasına hisseden bir evlat gibi. Türk vatandaşları olarak bunun hazzı, tadı gerçekten çok ayrı. Yurtta da gerçekten çok farklı bir ortam var. Burada bir kardeşlik ortamı var yani. Davul zurna geldi şarkılar, türküler çalındı. Burada Türk bayrağı altında birlik beraberlik içerisinde yaklaşık bir 10 gün daha orada kalacağız Şimdiden emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.


"Covid 19'un filmi yapılsa baş rol oynayacak tek ülke Türkiye"


10 yıllık yurt dışı hayatında 4 ülkeyi gezme imkanı olduğunu ifade eden Keskin, "Türkiye'nin sağladığı şu destek emin olun benim bulunduğum ülkelerde ve birçok Avrupa ülkesinde vatandaşlara sağlanmadı. Yani öyle bir ülke düşünün ki hem kendi içerisindeki vatandaşlarına son derece dikkatli bir şekilde davranıyor her türlü ihtiyacını karşılıyor. Hem de yurt dışındaki vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Yetmiyor 54 tane ülkeye de yardım ediyor. Bunun ileride filmi çekilse bu covid 19'un belgesini yapılsa o belgeselde o filmde baş rolü oynayacak tek ülke var o da Türkiye. Çünkü şu an Türkiye Uluslararası arenada kriz nasıl yöneltilir, vatandaşlarına nasıl sahip çıkılır? Bunu herkese gösteriyor. Leyla isimli bir vatandaşın bir tane videosuna bir ambulans uçak kaldırıldı yani burada verilmek istenen mesaj bir tane vatandaşın bile Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar kıymetli olduğu mesajıdır. Türkiye izlediği stratejilerle çok başarılı bir kriz yönetimi sürdürüyor bunun için Sayın cumhurbaşkanım, dışişleri bakanlığına, sağlık bakanlığına gerçekten çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


Amerika filmini çekiyor, Türkiye icraatını yapıyor


Keskin, tahliye operasyonuyla ilgili kıyaslama yaparak, "Amerikan filmlerinde işte başka ülkelere bazı askeri birimler gönderilir ve oralardan Amerikan vatandaşlığı alınır. Filmlerde Amerika vatandaşını hiçbir yerde bırakmaz izlenimi oluşturulur. Bunu hepimiz biliyoruz. Amerika bu işin filmini çeker, Türkiye icraatını yapıyor. Şu an dünyada yapılan tahliye operasyonun haddi hesabı yok" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Türkiye, Ukrayna, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 03:26 Kaynak: İHA


Son Dakika

Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik         
21:58
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi         
21:50
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi         
21:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur         
21:20
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor         
21:09
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı         
21:07
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak         
20:53
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi         
20:49
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım         
20:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı         
20:10
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti         
20:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik         
19:52
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı         
19:47
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi         
19:09
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı         
19:04
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi         
19:03
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi         
19:00
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 22:20:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]