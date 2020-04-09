Karantinaya alınan iki köyde sessizlik hakim - Son Dakika

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Karantinaya alınan iki köyde sessizlik hakim
6 saat önce
- Karantinaya alınan iki köyde sessizlik hakim Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının fazla olması nedeniyle karantina altına alınan iki köyde sessizlik hakim oldu.
- Karantinaya alınan iki köyde sessizlik hakim
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının fazla olması nedeniyle karantina altına alınan iki köyde sessizlik hakim oldu.
İlçeye bağlı Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi korona virüs sayısının fazla olması dolayısıyla karantinaya alındı.
Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla iki köyün mahallelerinde 14 günlük karantina süreci başlarken jandarma ekipleri köye giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştiriyor. İki köyün mahallelerinde sessizlik hakim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:41 Kaynak: İHA
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