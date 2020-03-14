Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor - Son Dakika Dünya

Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor

6 saat önce

bulunan İtalya’da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyor

Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor, System.String[]

Koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan İtalya'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyor, müzikle moral bulmaya çalışıyor.


Kısa bir süre önce belki de gürültüden kimsenin birbirini duymadığı sokaklarda artık sadece salgın sonrası hapis kaldıkları evlerinin balkonlarından şarkılar söyleyen İtalyanların sesi yankılanıyor.

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Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:47 
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