Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenci ile ailelerinin de içlerinde bulunduğu vatandaşlar Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor.
Bu kapsamda eğitim için gittiği İngiltere'den Sakarya'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu Sabahattin Zaim Yurdu'nu ve odasını video çekerek tanıtan kadın, yurt içinde kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti. Görüntülerde, yemek ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını, acil durumlarda aranması gereken telefon numaralarından içeceklerin hepsinin temin edildiği belirtiliyor.
Umreye giden, yurt dışında yaşayan veya yurt dışında eğitime devam eden Türkler, ülkeye getirilerek çeşitli şehirlerdeki yurtlarda 14 gün karantinaya alınmıştı.
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu