Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenci ile ailelerinin de içlerinde bulunduğu vatandaşlar Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor.

ÇOK İYİ BAKILDIĞINI İFADE ETTİ

Bu kapsamda eğitim için gittiği İngiltere'den Sakarya'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu Sabahattin Zaim Yurdu'nu ve odasını video çekerek tanıtan kadın, yurt içinde kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti. Görüntülerde, yemek ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını, acil durumlarda aranması gereken telefon numaralarından içeceklerin hepsinin temin edildiği belirtiliyor.