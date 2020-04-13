Karantinaya alınan köye gıda yardımları ulaştırıldı - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşyuva köyünde bazı vatandaşların korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine bölge karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye ekipler tarafından gıda yardımları ulaştırıldı.



Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Gümüşyuva köyünde korona virüs salgınından vatandaşların korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nca 13 Nisan 2020 tarih ve Saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildi. Bu kapsamda köyde giriş ve çıkışlar kapatılarak köyde belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı.



Mazıdağı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karantinaya alınan köye gıda yardımı dağıtıldı. - MARDİN