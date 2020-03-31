Karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kuruldu - Son Dakika

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Karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kuruldu
6 saat önce
Karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kuruldu Van'ın Çaldıran ilçesinde karantinaya alınan mahallenin girişine Kızılay tarafından çadır kuruldu.
Karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kuruldu
VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde karantinaya alınan mahallenin girişine Kızılay tarafından çadır kuruldu.
Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay öncülüğündeki Kızılay ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi girişine çadır kuruldu. Mahallenin girişinde görev alan güvenlik güçleri için çadır kurduklarını ifade eden Başkan Selçuk Yay, "İlçemize bağlı Han Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışında nöbet tutan güvenlik güçlerimize çadır desteği sunduk. Böylelikle görev alan Mehmetçiğimiz soğuktan etkilenmeyecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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